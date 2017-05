Fernando Burlando se cansó y le puso un bozal legal al Polaco y Valeria Aquino

Valeria dialogó hace unos días con Intrusos y, entre otras cosas, aseguró tener pruebas de la violencia a la que supuestamente fue sometida por el rubio. En tanto, mientras aguarda esa decisión,





PrimiciasYa se comunicó con el abogado del Polaco, Fernando Burlando, que confirmó una noticia que llama la atención: habrá bozal legal para Aquino... ¡pero también para su defendido!





El letrado aseguró que se cansó de las declaraciones mediáticas de los protagonistas y pidió que ninguno de ellos hable en los medios. Hasta el momento, los abogados de Valeria no apelaron el pedido y se presume que no lo harán.

Pocas horas después de que anunciara que no iba volver a expresarse sobre la disputa que mantiene con Valeria Aquino , su ex, por la denuncia de violencia de género,a pedido de la ex bailarina y ahora resta esperar a que el juez tome una determinación al respecto.