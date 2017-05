Fernando Burlando reafirmó lo que dijo Barby Franco: "Nos separamos por tener poco sexo"

Según contó la modelo, el letrado quería tener sexo todos los días, pero ella se sentía muy cansada por su trabajo en el teatro. "Él me dice que yo lo descuidé en el verano. Nunca entendió que estaba tantas horas en el teatro, con Mahatma, con tanto desgaste físico y mental. Él estaba de vacaciones. Salí 3 veces con amigas a cenar y se enojó por eso", contó.

PrimiciasYa buscó la otra campana y dialogó con Burlando para afirmar o desmentir esta versión de su ex: "Es verdad. Tiene razón. Me molestaba que llegaba de mal humor, cansada de la obra. Entonces pensaba más en el teatro que en la pareja".

"Yo me quedaba sin doble función ni simple. Esa fue una razón importante. Me enojé mucho. Me decía que espere, que en marzo terminaba. Era una locura", amplió el Doctor.

Para cerrar, habló de una posible reconciliación: "Venimos negados los dos. Ella está en su tema, quizá arranca en Polémica. Yo estoy tranquilo, no sé cómo está ella. Igual le debo la vida, me bancó siempre. Es una campeona".