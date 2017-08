Fernando Burlando le contestó a Natacha Jaitt sobre la acusación de robo a la familia Latorre

Natacha Jaitt estuvo en el piso de "Diego Latorre. Declaró: "Esa suma se la quedó Fernando Burlando". estuvo en el piso de " Intrusos " el martes pasado y en un momento de la nota, desmintió que ella se haya quedado con $2 millones para mantenerse callada en medio del escándalo conDeclaró:





Ante esto, PrimiciasYa buscó la palabra del mediático abogado, que no quiso darle entidad al tema, pero subrayó: "¿Cómo van a creerle a Natacha lo que dice? Es una locura. Preguntenle a Diego Latorre. Qué sabe qué me dio Latorre si nunca tocó la plata... No le voy a contestar nada".





Para agregar, el letrado manifestó que la mediática no podrá publicar los audios que prometió subir en su red social: "Un juez federal dispuso la prohibición de publicar los audios".





Natacha también había afirmado: "Yo cobré, pero mi abogado no. Ahí está el error, ahí se quebró y tampoco firmó el acuerdo". ¿Terminará esta guerra?