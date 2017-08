Fernando Burlando contó el motivo de la presencia de Diego Latorre en ShowMatch

Diego Latorre fue la semana pasada al estudio de "ShowMatch" para observar el baile de su mujer Yanina y apoyarla en público.

"La han tratado muy bien y vengo a apoyarla. Ha mostrado un gran temple y la admiro mucho", dijo el ex futbolista acompañado por sus hijos.

"La estoy remando. Son temas muy sensibles que se resuelven en casa, por eso no salí a decir nada", confesó sobre el escándalo latente con Natacha Jaitt.

"Yanina se llevó la peor parte porque no hizo nada, sé lo que es salir a la cancha cuando no estás bien, por eso la admiro mucho. Es una gran luchadora y esto va a llevar un tiempo", decía el ex futbolista en el envío de El Trece.

Pero este lunes, en el ciclo radial Por si las Moscas, programa que se emite por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Fernando Burlando explicó lo que impulsó a Latorre a hablar en el Bailando.

"A la situación familiar perjudica muchísimo. Estamos al borde de hacer un anuncio de unos tuits que fueron adulterados y con todo esto no retrocedimos un mes atrás, fuimos un año atrás", arrancó a contar uno de los abogados de Diego Latorre.

"Todo fue transitando por un camino de mucha calma y paz psicofísica de todas las partes, hasta que un día me llama Diego (Latorre), y me dice que iba a ir a Showmatch. Yo le aconsejé que no vaya", afirmó. Y luego aclaró: "Me dio un argumento que me dejó sin todo tipo de acción. Me dijo 'mi familia corre riesgo', y fue".

"Nosotros, los grandes irresponsables, no nos damos cuenta de lo que podemos generar con una simple apreciación en los medios de determinada situación. Con motivo de este incidente, inicialmente verbal entre Yanina y Diego Latorre y Natacha Jaitt, decidimos tomar una medida que calme", expresó.

Por último, reveló: "Entablamos una especie de diálogo con Natacha para establecer que sus manifestaciones y las de Diego no dañen a los menores de ambos lados. Preservar a los menores y la intimidad de los mayores es lo más importante".

