Fernando Burlando: "Con la publicación de este audio, veo un panorama tenebroso para Natacha"

"Eso debió haber sido confidencial de una mediación, también viola esa circunstancia. Además no surge otra cosa que mi aclaración de lo que se iba a firmar, el aviso de que hay menores de por medio. Quiere formar prueba con esto y sabía que estaba haciendo mal las cosas", agregó el profesional.





Y dijo: "No me importa si me graba o no, no hablo cosas raras, no me interesa. Puedo hacer un reality de mi vida. Soy cuidadoso, respetuoso, hago las cosas bien. Desde el principio, esto estuvo desmadrado porque le dije a Diego que no tenía que someterse a las exigencias de ella".





Para completar, Burlando expresó: "Me dijeron que me abra, pero si defiendo a alguien lo hago en serio. Ante el peligro de verse afectado, no hay que borrarse, esto lo vengo demostrando hace años".