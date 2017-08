Fernando Burlando candidato en las PASO: "Argentina necesita del ciudadano común"

El candidato por Cumplir Florencio Randazzo contará con menos fondos y menos minutos en radio y televisión de cara a la campaña. Es que en las últimas horas una decisión judicial definió que Fernando Burlando sea finalmente precandidato a diputado del peronismo bonaerense.

Fue a partir de un fallo judicial que validó la postulación del mediático abogado y así se confirma que habrá primarias en el Frente Justicialista bonaerense.

Este medio charló con el letrado sobre esta noticia: "Mi tío abuelo fue interventor de Perón y mi padre era juez que nunca mostró su ideología política, lo tenía vedado por el cargo, pero nuestra familia es peronista, justicialista, inclusive mi vieja".



Describió: "Vinieron con una propuesta de renovación, de hacer un PJ nuevo, hay una tendencia de que van a desaparecer los partidos políticos. Me parece una irrealidad. Pero dije que podíamos renovar con gente que quiera hacer algo bueno y honesto por Argentina o la Provincia".

"Dije que no quería gente que haya estado en Comodoro Py y me dieron el OK. Me va a acompañar gente que no tiene problemas legales. El mundo de la política es egoísta".

El representante legal subrayó: "Argentina está cayendo en un abismo desde 1983, estamos perdiendo valor, educación, seguridad. Lo más valorable y destacable es haber recuperado la democracia. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX la gente venía acá a ser feliz. De los que vinieron acá, no creo que ahora tengan felicidad".

"La gente común tiene que participar, esto lo mejoramos entre todos. Sobre todo la educación y la pérdida de valores. Eso genera inseguridad, problemas de salud, corrupción. Punto uno: ampliar el presupuesto de educación".

Para cerrar, se refirió a su relación con el otro precandidato: "Con Randazzo vamos a tener que competir, le tengo una gran estima, le tengo respeto. Alguien podría decir que es una locura que un tipo que nunca estuvo, ahora esté, pero tiene que ver con la situación política del país. Pierda o gane, vamos a participar".