Lo cierto es que este medio se comunicó en exclusiva con Bertona quien aclaró tal trascendido.

"Me da risa todo lo que leo. Primero la gente que me conoce sabe que yo no extraño nunca a nadie. Nunca hablé mal de Sol en ningún lado y la relación está genial como siempre", aclaró el bailarín.





"Cuando no hay nada, no saben ya qué hacer. El que lo escribió ni me conoce. Igual me rió. No saben nada de mí. Yo extrañar jajaja", agregó.





Y sobre los rumores de tensa relación con Pérez, señaló: "Saben que no hablo de nadie y Sol es lo más".