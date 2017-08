Fernanda Vives: "Zafé de milagro, los que estamos presos somos los inocentes"

Fernanda Vives comentó en su cuenta de Instagram un episodio desagradable que vivió en Escobar cuando quisieron engañarla con un problema mecánico de su auto. comentó en su cuenta deun episodio desagradable que vivió en Escobar cuando quisieron engañarla con un problema mecánico de su auto.

PrimiciasYa dialogó con la modelo sobre este episodio: "Zafé de milagro, me di cuenta que quisieron hacerme el cuento del tío. Me hicieron bajar del auto por un ruido que escuché. El tipo me decía que estaba perdiendo los pistones de la rueda. Bajé a ver lo que decía, hasta que vi que el tipo miraba para atrás".





Agregó: "Giro la cabeza y veo a un tipo acercándose a mi auto queriendo abrir la puerta del acompañante. Empecé a los gritos como una loca, la gente me miraba y nadie saltó a ayudarme, para variar".





Para completar, Vives subrayó: "No llegó a mayores gracias a Dios, lo mío fue una estupidez, pequé de inocente. Pero es triste pensar en vivir con rejas, no bajar el vidrio, entre otras cosas. Creo que los presos somos los inocentes".