Fernanda Vives, contra Natacha Jaitt: "No es sano verla balbuceando en la televisión"

Fernanda Vives charló con PrimiciasYa sobre el escándalo del momento que protagonizan Yanina Latorre, Diego Latorre y Natacha Jaitt. charló consobre el escándalo del momento que protagonizan





Intrusos", la esposa de Sebastián Cobelli emitió tres mensajes en Twitter muy duros contra Jaitt. Mientras la mediática hablaba el lunes en "", la esposa de Sebastián Cobelli emitió tres mensajes en Twitter muy duros contra Jaitt.

Embed Que asco esta drogadicta que no se le entiende nada! la verdad vergüenza ajena! — Fernanda Vives (@Fervivesok) 3 de julio de 2017 Embed No la quiero ni un poco a @yanilatorre pero en esta la banco! Esta drogadicta tiene un despecho mal lo único q quiere es plata y fama #asco — Fernanda Vives (@Fervivesok) 3 de julio de 2017 Embed Aclaró que opino porque en mi tw hago lo que quiero — Fernanda Vives (@Fervivesok) 3 de julio de 2017

"Estoy siendo una panelista ambulante. Opino como cualquiera, se acrecenta mi comentario porque no tengo una buena relación con esta chica por unos dichos que hizo en su momento. Hizo alusión a una foto que puse con Rocco, mi hijo", comenzó diciendo Vives.





"Yanina no me parece una mujer buena leche, pero verla a Natacha así en TV, balbuceando... Ahora me dicen en Twitter que está enferma por las drogas. Siempre pasa eso, tenés que tener cuidado con lo que decís. Qué ejemplo le doy a mi hija si ve a esta mujer que no se le entiende nada. Tiene que internarse, no ir a la TV", agregó.





¿Por qué le cae mal Latorre? "Yanina ha tenido comentarios desagradables hacia mi persona, en un momento hizo algo al aire que le pedí en el corte que no lo haga. Tiene el dedo marcador y como todo da vueltas, la vida le demostró lo contrario", dijo.





Para cerrar, Fernanda afirmó: "Siento que en la TV todos dicen lo que quiere y la Justicia no hace nada".