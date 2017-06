Fernanda Iglesias: "Sufrí maltrato por parte de Nancy Pazos cuando trabajaba con ella"

Nancy Pasos y Fernanda Iglesias tuvieron hoy un fuerte cruce en "Los Ángeles de la mañana" (El Trece), luego de que el resto del panel le pidiera a la última que hablara sobre su renuncia al programa que conducía la primera en FM Uno, Pazos en el aire.

La periodista dijo: "Fue el día después de las elecciones. Ella estaba muy mal porque había perdido Daniel Scioli y yo estaba feliz. Me maltrató y me fui".

Pero Nancy rápidamente le contestó: "No te maltraté. En el corte te dije que bajaras un cambio. No era la primera vez que había situaciones equívocas. Claramente, Fer tiene un carácter muy especial, mucho más especial que el mío".

Lo cierto es que, tras el cruce, Fernanda Iglesias diálogo con PrimiciasYa.com y detalló: "Cuando me fui de la radio, me fui enojada porque no me gustaba la forma en que me trataba ella. El 26 de octubre del año pasado yo renuncié a su programa. Yo ese día estaba contenta porque era mi cumpleaños y había perdido Scioli, pero al aire no decía nada solo festejaba en los cortes, y ella estaba muy mal porque había ganado Macri. En un momento, en un corte, me dice 'flaca bajá un cambio...' y yo agarré mis cosas y le dije 'gracias por todo pero me voy'".

Y agregó: "Unos meses antes yo ya le había dicho que dejemos de trabajar juntas porque había cosas que no me gustaban y quería terminar bien. Pero ella me lloró y me pidió que me quedara, que todo iba a cambiar. Yo le di una segunda oportunidad hasta que paso esto y me fui. Ella era mi patrona porque me pagaba, ella producía el programa. Y como ella me pagaba pensaba que podía decirme cualquier cosa, y yo le dije un día que por más que me pagara no tenía derecho a maltratarme".

"Yo sufrí maltrato por parte de Nancy Pazos, y no solamente yo. Otras personas del equipo también. Ella es siempre así y no registra a las otras personas, lo que ella piensa es lo correcto. Como ella trabaja con gente nueva que recién empiezan, se bancan cualquier cosa. Pero yo no", remarcó Iglesias.

Por último, manifestó: "Ella me dice que me llamó cuando estaba en un mal momento, yo no estaba en mal momento. Que no esté en televisión o en radio, no significa que esté pasando por un mal momento. Yo escribo para La Nación y ese es mi trabajo por más que no me vean en tele. Ella nunca me dijo nada sobre si le molestaba algo de mí, y de hecho no me echó, me fui yo".

