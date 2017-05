Fernanda Iglesias: "Doman maltrató a Evelyn, no respetó su opinión ni su espacio"

"No me caen bien ninguno de los dos. Evelyn es una mentirosa, vive para aparentar algo que no es y él no me cae bien porque es alguien que con tratar de caer bien parado es capaz de mandarte al muere. Tiene cero códigos, no le importa nada. Se cayeron las caretas en esa "buena relación" que decían que tienen. Él no escuchó nada de lo que ella estaba tratando de explicar", comenzó Fernanda.





"Dijo (Doman) que acá no vamos a avalar a un hombre que no paga alimentos y se subió a eso cuando ella estaba tratando de explicar otra cosa y la empezó a maltratar. Fue una cosa espantosa, la interrumpió como lo hace siempre, no es la primera vez que lo hace". agregó.



"Ellos no se llevan bien, me consta porque lo vi los meses que estuve ahí. A ella lo único que le importa es caerle bien a él y ayer se habrá sentido muy mal cuando empezó a tergiversar lo que ella estaba diciendo para dejarla mal parada a ella. Eso lo hace siempre, lo hizo conmigo, con Úrsula (Vargues), y ayer lo hizo con Evelyn. La maltrató, no respetó ni su opinión ni su espacio. Para mí eso es un maltrato, no me parece la forma de tratar una persona y menos en televisión, no sé qué opinará el resto de las personas del mundo".









Y siguió hablando de Evelyn, su ex compañera de programa: "Ella es una persona sumamente mentirosa y egoísta. Fue la única que no se comunicó conmigo cuando me sacaron del programa. Todos mis compañeros me ofrecieron su ayuda por mensajes o un llamado, ella fue la única que no lo hizo. No sólo no me llamó sino que me atacó y me consta que no la quiere nadie. Tiene cero conciencia de grupo, es ella y nada más, en ese sentido es parecida a Doman".





"¡Cómo la gente va quedando en evidencia en algún momento y caen las caretas! Hablan de ético y moral pero cuando te salís de vos porque te enojas sale tu verdadero yo y eso es lo que pasó ayer. Lo que están haciendo hoy con Macarena (novia de Doman), que seguramente la quieren meter en el Bailando, lo hacen para darle bronca a Evelyn, no hablar de su casamiento y para tapar todo lo que pasó ayer fue fue horrible". Y cerró picante: