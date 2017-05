Federico Cyrulnik se vio envuelto en una polémica con Morena Rial a raíz de un video que compartió en Instagram





La hija del conductor de "Intrusos" salió al cruce de la humorada del actor en las redes sociales y dejó en claro que no le gustó nada. (Ver nota)





morena rial 2.jpg







PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Federico quien aclaró el sentido del video y que fue realizado sin ninguna mala intención.





"Hago parodias a un montón de videos de celebridades del mundo. Es algo que es viral, que ya es conocido, incluso hago videos jodiéndoome a mí y cosas de mi vida. Hice videos que jodo con J Balvin, Calu Rivero, Caniggia...Son videos súper virales y me divierto y la gente también se divierte. Si no estuviera bueno, copado y diveritdo, el video queda ahí. Algo tenía de divertido si se hizo viral", expresó el actor. , expresó el actor.





Sobre el enojo de Morena, aclaró: "Incluso creo que si se lo tomaba con más humor no pasaba nada. Pensé que le iba a gustar. Fue completamente buena onda, no era para burlarme de nada. Era una joda al video, no hay mala intención, es con buena onda".





"Mis seguidores lo saben que es con buena onda. Soy un standapero que algunas cosas depende del sentido de humor de la persona que lo está recibiendo, sé que lo hago con buena onda. Si la gente se divierte ya cayó bien el chiste", cerró Cyrulnik.