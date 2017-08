Federico Bal y Laurita Fernández, ¿juntos de nuevo? La palabra del actor

Mucho se habla de esta pareja, que estaban de novios, que no, el día que lo confirmaron llegó pero duró muy poco. ¿Hay una segunda vuelta?

Ayer en "Nosotros a la mañana", Evelyn von Brocke mostró una fotografía que comprobaría la reconciliación del hijo de Carmen Barbieri y la bailarina.

"Es de noche, fueron a dormir juntos el miércoles. Dicen que no se ven, pero se encuentran en el departamento. Laurita y Fede Bal durmieron juntos", informó Evelyn, que llevó el material fotográfico al ciclo de El Trece.

Fede Bal





Pero horas después, el actor negó haberse reconciliado con Laurita: "No es verdad que me haya reconciliado con Lau. Claro que voy a la casa a ensayar o tomar café tenemos que llevarnos bien porque estamos laburando juntos", señaló Bal en el ciclo radial "Falta de respeto" que conduce Fernando Prensa los viernes a las 13hs por Conexión Abierta.

"No somos siquiera amigos con derecho a roce. Para mí es muy lindo bailar con Laurita ¿Querés saber si me caliento cuando bailo con ella y nos rozamos? Y... me encanta bailar con ella, calentarse con Tinelli ahí en el piso es como raro aunque el otro día un poco paso eso", reveló Fede.

"Hace dos meses que estoy sin sexo, estoy medio desesperado... "Manuela" es una compañía con o sin novia. Estoy súper solo. No tengo ganas ni interés de sexo con nadie, y tampoco tengo a nadie de confianza. Tengo ese temor de que me saquen una foto y te manden al frente", finalizó Bal.