La semana pasada, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com , el novio de Laurita Fernández contó cómo se preparan con su pareja para el " Bailando 2017".





"Vamos a divertirnos. Nuestro miedo era repetir y que la gente se canse. Los ciclos terminan y pensábamos que había terminado. Pero es muy difícil decirle que no a Ideas, a Marcelo. Esperamos poder divertirnos más que nada", explicó el actor .





Y aclaró: "No ir a la confrontación, a la competencia. La verdad que estamos más tranquilos que nunca. No queremos conflictos, otros años los tuve".





Sostuvo que evitará el conflicto en este momento de su vida: "Nos da mucha alegría volver. No esperen conflictos o explicaciones de más. Hoy bailo con mi novia y me da mucho placer. La vida es difícil a veces y todo lo que se nos cuestionó no creo que demos muchas explicaciones del tema".