Federico Bal: "No queremos conflicto este año, en otros los tuve"

"Vamos a divertirnos. Nuestro miedo era repetir y que la gente se canse. Los ciclos terminan y pensábamos que había terminado. Pero es muy difícil decirle que no a Ideas, a Marcelo. Esperamos poder divertirnos más que nada", explicó el actor.





federico-bal-laurita-fernandez.jpg







Y aclaró: "No ir a la confrontación, a la competencia. La verdad que estamos más tranquilos que nunca. No queremos conflictos, otros años los tuve".





Sostuvo que evitará el conflicto en este momento de su vida: "Nos da mucha alegría volver. No esperen conflictos o explicaciones de más. Hoy bailo con mi novia y me da mucho placer. La vida es difícil a veces y todo lo que se nos cuestionó no creo que demos muchas explicaciones del tema".







"Este año para nosotros va por otro lado. Aunque nos tiren con todas las preguntas esas, que van a estar, vamos a responder de otra manera o por lo menos esa es la intención".