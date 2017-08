Federico Bal: "Me encanta Laura, es la boca más linda que besé en mi vida"

Federico Bal dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com después de su caliente coreografía con Laurita Fernández en el reggaeton del "Bailando". dialogó en exclusiva condespués de su caliente coreografía conen el reggaeton del

"Fue una linda coreo. Tenemos un equipo que hace tres años que laburamos y la verdad que cada uno aporta lo que tiene que aportar al show y sabemos lo que podemos dar y nos gusta mucho trabajar juntos. Es una combinación muy linda los tres, nos conectamos muy bien y salió una muy linda coreo, eso me da mucha alegría. Veníamos viendo el programa del viernes y Marcelo pedía que fuera más caliente. Entonces dijimos nunca nos dimos un beso en la pista en tres años y nos pareció que era un buen momento", comentó Fede.





laurita fernandez federico bal 3.jpg





"No llegó a ser un beso, fue como un roce de labios. A mí me encanta Laura, la boca más linda que di un beso en mi vida. Es una bomba de mujer, mi ex novia y a mí me siguen pasando cosas. Es difícil olvidarse de todo lo que vivimos. Pero bueno, lo tomo como un show el beso también".





"El beso estaba pensado de otra manera, más despacito, y a mí me salió más bruto. Lo que quería el coach era que saliera más romántico. Creo que a la gente le gustó y a mí me encantó hacerlo. Me divierte este show", añadió.





"La verdad que no volvimos como todo el mundo está diciendo. Si se ve la química y el fuego es porque a mi claramente me pasan cosas y yo creo que a Laura todavía una atracción debe generarle, no tengo idea. Estamos contentos con la repercusión de lo de ayer", cerró Bal.





