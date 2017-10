PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Fede quien contó lo que pasó ayer: "No terminé en una clínica como dicen, nada que ver. Ayer al mediodía salimos del ensayo con Lau, ella estaba en el auto de atrás, y parece que le toca bocina una mujer en otro auto".



"El tipo de atrás de mi auto, se baja como a querer insultarla. Yo lo veo bajarse y me bajo de mi auto. Le digo: qué haces, es mi chica no le hablés así. Se da vuelta y me dice: qué te pasa, y me pega un cabezazo de la nada".





"La gente está muy mal de la cabeza. Y la mujer se bajó del otro auto a gritarme, no hicimos nada. Lau tocó la bocina, por eso la mujer se enojó y el tipo pensó que era para él. Yo me bajé para defenderla y me ligué un cabezazo, estaba desencajado", comentó el actor.





Y cerró: "Me subí a mi auto después y Lau estaba mal. Hay que tener cuidado nada más, no me hizo nada, está todo bien".