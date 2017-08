Natalia Oreiro fue tapa de revista Gente en medio de su viaje a África y junto a un niño de allí: "Este viaje me cambió como mujer y mamá", expresó. fue tapa deen medio de su viaje ay junto a un niño de allí:expresó.





Federico Bal se refirió a esta imagen de la actriz junto a un niño en ese continente en las redes sociales. se refirió a esta imagen de la actriz junto a un niño en ese continente en las redes sociales.





Embed No entiendo de verdad porque hacen este tipo de cosas, me da pena y hasta un poco de lastima https://t.co/txFfDxkcuL — Federico Bal (@balfederico) 1 de agosto de 2017 Embed Igual está bien, ella está comprometida con la causa, me choca ese tipo de fotos. Chau, sigo en la mía. — Federico Bal (@balfederico) 1 de agosto de 2017

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Fede quien explicó el sentido de sus mensajes en Twitter sobre este tema.

"Veo esa foto y me parece que si sos embajadora de UNICEF y estás comprometida con la causa de ayudar y todo, no tenés que ir a abrazar a un nene y poner cara de pensativa. Mostrar que uno está ayudando... Uno ayuda para hacer bien al corazón, porque le hace bien a uno y a la gente que realmente lo necesita", comentó Bal. , comentó





"Lo importante no es mostrarlo, lo importante es hacerlo. Me parece bárbaro que lo haga eh, no la critico a ella. No es porque es negro tal vez garpa más, andá a cinco minutos de tu casa que tenés gente viviendo en la puerta de tu casa, en la calle. Entonces ayudá a esa gente. Si después viene la foto, bueno, está buenísimo que venga la foto. Me pareció eso nada más. No es más que eso, tengo la mejor con la revista Gente", cerró el actor.