Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Federico Bal estuvo el fin de semana en la provincia de San Juan por la gira de la obra "Sálvese quien pueda".





En la noche, el actor y ex de Laurita Fernández estuvo en un boliche donde fue fotografiado junto a una morocha.





El rouge sobre los labios del actor en la foto hicieron especular con que había estado a los besos con una joven.





PrimiciasYa.com se comunicó en exclusiva con Bal y ante la pregunta si estuvo a los besos con esta joven contestó.





"Nada que ver. Fue una presencia en San Juan donde otra chica se me colgó y me quiso dar un pico y le corrí la cara. Estaba muy efusiva y me habrá manchado. Una divina pero no estoy a los besos con nadie", explicó Fede.





La imagen que generó la polémica.