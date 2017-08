Federico Bal se animó a cantar la canción "El colmo" de la banda "Babasónicos", invitado por el músico Javier Varesco. se animó a cantar la canciónde la banda "invitado por el músico

"Anoche" editado en 2005 por la banda oriunda de la localidad de Lanús y liderada por Adrián Dárgelos. La canción forma parte del discoeditado en 2005 por la banda oriunda de la localidad dey liderada por

federico bal.jpg



PrimicisYa.com se contactó en exclusiva con Federico quien dio sus sensaciones después de la publicación del video.





"Es un proyecto que está haciendo mi amigo cantante Javier Varesco y está haciendo una serie de video clips de covers con artistas famosos de distintos lados. Me pidió si le podía dar una mano para hacer el tema, me copó la idea y le pedí hacer el tema El colmo de Babasónicos que es un temón". comentó el actor.





"Yo no canto pero la verdad que me sentí cómodo y poner la voz. Hacer el video me divirtió y está bueno hacer cosas nuevas y de la mano de un amigo y para ayudarlo. En las redes a la gente le gustó mucho y lo aprobaron".





"No es que me lanzo como cantante ni mucho menos, solamente fue una mano para un amigo y por una buena causa y probarme también a mí en lo de cantar. La verdad que nunca me había escuchado. Había tomado algunas clases nunca profesional. Me parece que está bueno animarse, es divertido", cerró Bal.