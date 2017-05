¿Fede Bal con Laurita al Bailando?: "Si llegamos a estar, no esperen ver reclamos ni rendición de cuentas"

Luego de conocerse el fallo de la Justicia, que absolvió tanto a él como a Barbie Vélez por las respectivas denuncias que habían realizado uno al otro, Fede Bal dialogó con un ciclo radial sobre la posibilidad de participar junto a Laurita en el Bailando.

"La verdad es que me guardé mucho. Hace mucho que no doy notas porque necesitaba un poco guardarme. Después de un verano tan movido y de tanta opinión en contra cuando nos empezamos a mostrar un poco más juntos con Laura, me pareció que era lo mejor. Me dediqué a trabajar y a muchos proyectos que no quiero decir para no quemarlas pero algunos de ellos tiene que ver con la televisión y la conducción", expresó Federico en diálogo con Moskita Muerta, que se transmite por La Once Diez.

Y agregó: "La Justicia habla de algo que yo vengo diciendo desde hace tanto tiempo y que judicialicé y esto es una felicidad para mi familia, no para mí que sé muy bien cómo fueron las cosas. Si la decisión hubiese sido un año de condena para mí, todo el mundo me estaría haciendo guardias y llamándome. Las intenciones de la otra parte eran romper mi trabajo, mi imagen, mi cara y hundirme, y no se pudo porque habló un Juez ya varias veces y no paran de demostrar que no soy quien dicen que soy".

"Estoy tratando de alejarme de la vida mediática, no reniego de eso, pero elijo hablar de cosas que me gustan un poco más. Sé muy bien quién soy y dónde estoy parado", continuó.

Luego, habló de su relación con Laurita: "Me siento más enamorado que el primer día, pero es de verdad, no es una frase armada. De verdad estoy muy bien con esa mujer. La admiro mucho, me pasa algo muy lindo con ella, me encanta su cara, su boca, ella, su olor, me parece hermosa. Es muy importante admirar a la persona que tenés al lado y yo no dejo de admirarla. Con ella nos aconsejamos mucho con los laburos y bueno, cuando baila me vuelvo loco. Me encanta".

¿Participará en el Bailando junto a su novia?, le preguntaron: "Estamos en charlas, la puerta nunca está cerrada. Ideas del Sur es tanto mi casa como la de Laura, nos dio mucho y nos hizo muy bien a nuestras carreras. Hoy no puedo decirte 'no voy a estar en el Bailando'. Lo que puedo decir es que estamos teniendo muchas charlas con Chato Prada y ella también. Si este año estamos o no, es una cuestión más que nada una cuestión personal, es una decisión de Laura y mía. Lo que se tuvo que hablar, refiriéndonos a todo lo que pasó el año pasado, ya se habló", disparó.

"Si lo que esperan ver este año, si es que llegamos a estar, son reclamos o rendir cuentas, no va a suceder. Si vamos, sería para otra cosa, para divertirnos. Habiendo ganando un Bailando, la competencia es más personal. Si lo llego a hacer es porque amamos la empresa y amamos bailar. Lejos no estoy pero no estoy confirmado tampoco. Del 1 al 10 para estar, estoy en un 6", concluyó.

Recordá el día que Fede y Laurita ganaban el Bailando!

Embed