Fede Bal a Barbie Vélez: "Hay gente que no sabe estar sola, quizás le pasó eso conmigo"

Este lunes, Pampita tuvo en su living como invitada a Barbie Vélez, quien le confesó a la modelo que su corazón, tiene nuevo dueño y, además, disparó contra Fede Bal.

"No me quedan buenos recuerdos de Federico. Hoy no volvería a estar con él, estoy en otra etapa de mi vida. Ni siquiera da para una amistad", arrancó a contar Barbie cuando Pampita le preguntó por el escandalosa ruptura con el hijo de Carmen Barbieri.

Luego, cuando la conductora le preguntó a la morocha si en medio de la disputa legal con el actor, ella aún estaba enamorada de él, Bárbara contestó: "No sé si estaba enamorada".

Un día después de estas declaraciones, Federico Bal tuvo su descargo en un ciclo radial.

"Hay gente que no sabe estar sola, quizás le pasó eso conmigo", el actor, en diálogo con Por si las moscas, el ciclo que Nilda Sarli y Moskita Muerta por la Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y afirmó: "En su momento yo sentía que los dos nos amábamos mucho y estábamos juntos por eso", para luego agregar que "yo estaba enamorado de ella, hoy no".

"Me acuerdo de las cosas lindas con ella, pero me acuerdo mucho más de las malas, debería haber cortado todo antes, permití muchas cosas", se sinceró Ba.. Y luego admitió: que con Barbie, fue "una de las relaciones con las que más aprendí y crecí como hombre". "No tengo más que agradecimientos con ella por todas las enseñanzas que me dejó", añadió.

