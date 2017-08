Fátima Florez: "No sé de quién fue la decisión, pero no seguiré en el sketch de La Empleada Pública"

El último domingo en el programa de Susana Giménez se desató un gran escándalo. En su segunda emisión del año, la diva tuvo como invitada a Charlotte Caniggia, quien se sumó al sketch de la Empleada Pública, protagonizado por Antonio Gasalla. Lo que llamó la atención es la ausencia de Fátima Florez, quien había sido parte de ese segmento en el debut.

Fátima no participó del sketch con Gasalla y su imitación de Charlotte la hizo casi al final del programa, sola y ya sin la presencia de la verdadera Caniggia en el estudio. Como si todo esto fuera poco, Florez tuiteó a las 4 de la mañana. "Estoy muy dolida", expresó a raíz de todo lo sucedido. La genial imitadora habló con PrimiciasYa.com tras el conflicto desatado en el ciclo de Telefe.

¿Qué pasó una vez que finalizó el programa? ¿Por qué pusiste que estabas "muy dolida" en Twitter?

Yo ese día me quedé triste, cosa que lo reflejé en el Twitter, porque justo se juntaron un par de cosas, entre ellas que había que encontrar el lugar y que no había un lugar para que salga mi personaje, al final se encontró el lugar pero desgraciadamente era chiquito en el que uno no puede desarrollar un personaje, en este caso el de Charlotte. Pero lo importante es que tanto la producción como Susana quieren que yo esté y quieren que me luzca haciendo diferentes personajes. Este domingo están buscando a ver en qué lugar me ponen para que pueda lucirme.

¿Vos firmaste para participar en el sketch de La Empleada Pública?

Sí. A mí me llamaron específicamente para ese segmento y además, viste como es la tele, si daba para alguna que otra cosita también ya sea en el living o en el escritorio. Lo del primer programa con el personaje de Cristina salió bárbaro pero ahora me quieren poner en otro segmento. Yo estoy a las órdenes de la producción. En principio para el sketch de La Empleada no voy a estar, para este domingo haré otra cosa. Veremos qué pasa más adelante.

Se dice que fue Antonio Gasalla quien pidió que no estés en ese segmento...

Todos sabemos que es el segmento de él y que es su sketch creado por él desde hace años y que está buenísimo además que rinde en materia de rating. Pero después no sé de quién fue la decisión, no tengo ni idea. Igual yo obedezco lo que me diga la producción ya que siempre creo que van hacer lo mejor para el programa.

Por otro lado, al aire se escuchó un insulto por parte de un Susano y se dijo que fue dirigido hacia vos...

Nunca entendí por qué se dijo que fue dirigido hacia mí, si yo no hice nada para que me manden a la con... de mi madre (risas). La producción se comunicó conmigo después para aclararme que fue un Susano, Marcelo, pero que no fue hacia mí ya que él se tropezó con unos cables y un parlante y largo ese insulto por lo que le había pasado.

¿Tu contrato es para todo el año?

Sí, es por todo el año. El domingo voy a estar pero no se aún con qué personaje y el lugar. Igual estoy feliz de compartir este momento con gente tan importante como Gasalla y Los Midachi, y con Susana que celebra sus 30 años en televisión y que siempre está primera en rating. Para mí es un orgullo.

