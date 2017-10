Fátima Florez: "No pienso que Gasalla se vaya definitivamente"

Antonio Gasalla y Fátima Florez sigue dando que hablar. Ahora, tras el alejamiento del capocómico del programa de Susana Giménez, las especulaciones sobre su renuncia siguen en el candelero. La tensa relación entresigue dando que hablar. Ahora, tras el alejamiento del capocómico del programa de, las especulaciones sobre su renuncia siguen en el candelero.





Entrevistada por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, la humorista e imitadora se refirió a la renuncia de Gasalla al programa de Susana.





"Me sorprendió lo de Antonio, que se vaya. Yo creo que él concretará el proyecto que tenía tantas ganas de hacer y volverá al programa en un mes. Antonio es una pieza muy importante del programa, yo no creo que se vaya para siempre", señaló.





Y agregó: "Yo creo que no hubo ningún enfrentamiento entre nosotros. De mi parte yo fui a hacer mi trabajo que era de 40 minutos, entrar 9. Tampoco es que no me robé el sketch".





"El día que fue Adriana Aguirre, me acerqué a él y le pregunté por qué, que no quiero que se armen bolas de nieve, que yo lo admiro mucho y él me dijo: 'Yo no tengo ningún problema con vos'. Y después me dijo lo mismo que le dijo a Polino que le había molestado mucho el primer día, que yo hablé mucho y que lo avasallé mucho. Y yo le dije que tal vez tenga razón", expresó Fátima acerca del primer programa de Susana, en el que participó del sketch de Antonio y que le significó una gran repercusión mediática por un enojo del humorista. , expresó Fátima acerca del primer programa de Susana, en el que participó del sketch de Antonio y que le significó una gran repercusión mediática por un enojo del humorista.





Y destacó "él es muy exigente, es un número uno, y tiene mucha trayectoria".





"Antes de estrenar yo le dije que el sketch era suyo, que me diga qué podía hacer y el me dijo que era CFK, que le de para adelante, yo seguí las directivas de él", precisó en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad.