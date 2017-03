Fantino entrevistó a Michetti: "Este no es un gobierno que necesite un sello ético de parte de Lilita"

Luego de una de las semanas más complejas desde que Cambiemos llegó al poder, la vicepresidenta Gabriela Michetti fue la protagonista del clásico mano a mano con Alejandro Fantino en el Animales Sueltos de este viernes. En una extensa entrevista, la funcionaria repasó diversos temas, y se refirió específicamente a su relación con Elisa Carrió, principal aliada del Gobierno. Y si bien la elogió, dijo estar en desacuerdo con que se la considere como el "sello ético" del oficialismo.

"Esto del sello ético lo pongo en cuestionamiento porque este no es un gobierno que necesite un sello ético de parte de Lilita. Nosotros somos un grupo político que viene trabajando en la política hace 14 años y la verdad es que no tuvimos problemas de corrupción", señaló Michetti.

"A mí me parece que esto de siempre pensar que hay una persona que es el sello ético, no está bien. Además, no me gusta que me digan que necesito de afuera un sello ético porque soy absolutamente ética, desde la punta del pelo hasta la punta de mi pie", agregó.

