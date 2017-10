Facundo Moyano sobre Nicole: "Me gusta desde los 12 años" y "Es estéticamente aprobable"

Este lunes, en el marco de las repercusiones de su romance con Nicole Neumann, Facundo Moyano pasó por El Diario de Mariana. Y pese que el diputado declaró que no le gusta hablar sobre su vida privada, reveló un dato más que interesante en su diálogo con Mariana Fabbiani.

"Yo no soy el quiere hablar del tema. Obvio que respondo porque me preguntan. Pero son más ustedes, los periodistas, los que quieren hablar", arrancó a contar.

"Yo hablo si quiero. No tengo que darle explicaciones a nadie. A mí me gusta Nicole más allá de que sea famosa, o no. Si eso me da reconocimiento, no es que yo la haya buscado por eso. La busqué porque me gustó ella", agregó.

Luego, un panelista le preguntó desde cuándo le gustaba Nicole. La respuesta sorprendió a todos: "Desde los 12 que me gusta Nicole. Es una persona famosa y estéticamente muy aprobable" (Sí, así la describió). Luego, un panelista le preguntó desde cuándo le gustaba Nicole. La respuesta sorprendió a todos: "Desde los 12 que me gusta Nicole. Es una persona famosa y estéticamente muy aprobable" (Sí, así la describió).

Finalmente, Facundo reconoció que fue Connie Ansaldi quien le presentó a la modelo: "Tenemos una amiga en común que subió una foto con ella, yo le dije que siempre me gustó...".

Mirá el video.

Embed