Facundo, ganador de "DDS", contra la productora: "Nos faltan el respeto, no nos contestan los llamados"

Paula Silva y Facundo Rodríguez son los ganadores de "Despedida de solteros", el reality de Telefe que condujo Marley junto a Carina Zampini. son los ganadores de "", el reality deque condujojunto a

Instagram que Endemol, la productora del programa, aún no se puso al día con el pago del premio, que era una casa. Los participantes informaron desde su cuenta deque, la productora del programa,, que era una casa.





Amplió con dureza: "Ellos no saben dónde va a ser la casa. Lo tomé como una falta de respeto. Posteé la noticia por los seguidores, que son un montón y nos escriben. Es real que todavía hay margen, pero sentimos que es una falta de respeto que no nos contesten los llamados y mensajes. Nos dicen 'no sabemos'. Son una productora millonaria y un canal millonario".

"Me gustaría que todo sea más claro y transparente, pero es un deseo, entendemos cómo es el medio. Haciendo el posteo, conseguimos que al menos nos llamen".

PrimiciasYa también pudo charlar con Pablo Mónaco, que defendió a Telefe y Endemol, y atacó a Facundo y Alan: "Lo bueno de esto es que pasa el tiempo y van saltando las caretas, acá se ven las miserias de Facundo y Alan que en un intento desesperado de llamar la atención y que lo levanten los medios salen a bardear al canal".