Facundo, ex DDS: "La pareja de Pablo y Angie era armada, él me lo confesó"

"Despedida de solteros", el reality que se emitió durante el verano en la pantalla de Telefe con la conducción de Carina Zampini y Marley. Nunca tuvieron buena relación cuando participaron en





Estamos hablando de Pablo, quien es ese momento estaba en pareja con Angie, y Facundo, quien se consagró como ganador del juego junto a Paula.





Sucede que la pareja uruguaya estuvo en un programa de televisión del país vecino y Facundo trató de gay a su archienemigo Pablo.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Mónaco, quien se separó hace podo de Angie y hoy está en pareja con Agostina, realizó una fuerte declaración contra Facundo: "Salgo ahora a decir esto no porque sea un buchón sino porque este pibe me tiene cansado. Como es un pésimo actor que no tiene trascendencia sale a decir pavadas. El ganó pero yo fui el eje del programa, a él no lo conoce nadie por eso se hace el gracioso imitándome y hablando de mí. Estuvo en un programa de Uruguay tratándome de gay. Facundo en vez de acusarme tendría que aclarar por qué se besaba con un productor detrás de los decorados. Y no fue una vez, fueron dos veces".





Y agregó: "Facundo patea para los dos lados, me da pena por Pau porque es cornuda y está con un hombre que no tiene definida su sexualidad. La gente sabe que yo tuve problemas de convivencia por ser muy frontal. Facundo me parecía y me sigue pareciendo un pelot...".

Lo cierto es que la respuesta de Facundo no se hizo esperar y, también en charla con este portal, indicó: "Este muchacho quiere fama tirando bombas a su estilo, tal como lo hizo en Despedida y hasta un poco me divierte. Pero lo que dijo en la nota con PrimiciasYa es un invento sacado totalmente de contexto. A lo que me imagino se refiere, deber ser en el último programa cuando nos explican cómo tenemos que hacer cuando nos encontremos con la novia. Ensayábamos detrás del decorado y cuando llegara el momento de verse con su pareja, nos teníamos que dar un beso. Eso nos explicaba un productor a los cuatro que llegamos a la final y yo jodiendo le di un piquito, pero fue en broma porque así es mi estilo. Después de tanto tiempo, en todo equipo de laburo se forman jodas y más ahi para calmar los nervios de ese día. Era el último programa. Y si yo empiezo a sacar de contexto cosa de él, hay miles. Yo vi a Pablo darse un beso con Lucho, le dio un beso a Alan cuando hacían que se iban a pelear, vi que le agarrara el bulto a Lucho. Con Dami tenían mucha complicidades y se despertaban poniéndose las chot... uno al otro. No le veo tintes homosexuales, pero son juegos a los que yo no accedo".





Facundo arrojó una bomba: "Y ya que él sale a contar todo, yo quiero contar algo que él me dijo el día después que terminó el programa. Me dijo que a Angie no la conocía, que la conoció tres días antes del primer casting. Me mostró fotos con ella que tenía en su celular y que se habían sacado ese mismo día. Me dijo que les había mentido a la producción y que habían entrado perfectamente. Él hizo dos veces el casting de Gran Hermano y como no entró él quería si o sí entrar un reality. Se le presentó esta oportunidad y bueno consiguió a alguien que se haga pasar como pareja de él. Y también contó que cuando el tema pasara, se iban a separar. A él Angie no le gustaba y nunca durmieron juntos, a él nunca le interesó nada, solo ser famoso. Él nos confesó todo esto el día después del programa entrando a nuestra habitación del hotel donde estábamos, tal vez para quedarse tranquilo". Como si fuera poco,arrojó una bomba:





¿Cómo seguirá este enfrentamiento entre ambos? ¿Qué más habrá para contar?