Facundo Arana y Araceli González: "¿Por qué nos tenemos que llevar excelente?"

Araceli González y Facundo Arana protagonizarán Los puentes de Madison, pero a poco de arrancar con las funciones comenzaron a trascender fuertes rumores sobre marcadas diferencias artísticas surgidas entre ambos. Este jueves, los actores dialogaron del tema en Intrusos.

"Fueron diferencias entre dos personas grandes de buena fe, y yo a Araceli la conozco hace muchos años, pero no habíamos laburado juntos; diferencias que las resolvés con un café de por medio. Las diferencias no eran importantes, no eran insanjables, nos pusimos de acuerdo de cómo íbamos a trabajar. En el medio de todo eso, surgieron los rumores y elegimos hacer silencio, quedarnos tranquilos y que la realidad hable por sí misma. Diferencias insanjables no hubo nunca, sí muchos horarios de cosas que nosotros tenemos, los dos somos padres, tenemos una vida, el proyecto le da nervio a todo el mundo, y no quiero poner ninguna palabra de Ara en mi boca. Pero yo no tengo nada que decir, ni como profesional, nada", aclaró Facundo.

Luego, fue Araceli quien tomó la palabra: "Yo nunca había trabajado con Facundo. Él es muy amigo de mi marido. Los procesos, cuando uno empieza a trabajar, son de conocimiento. Nosotros estamos con un director, que es el Indio Romero, y gracias a Dios estoy pudiendo estudiar teatro, que es lo que me hubiese encantado toda la vida. A veces uno tiene la oportunidad de estudiar y ser un gran actor. Y hay veces que las oportunidades te la da la vida con las obras que vas haciendo. Para mí hacer este personaje de Francesca es algo que me tiene angustiada todos los días. Me toca las fibras. Y cuando uno está trabajando en lo más profundo de su ser, es obvio que hay enlaces que pueden ser muy buenos un día y otros no. Y eso es válido porque estamos conociéndonos, dijo y tiró una pregunta retórica: "¿Por qué nos tenemos que llevar excelente? No. Estamos trabajando, estamos conociéndonos. Es decir 'esto a mí no me gusta', 'bueno, yo soy así'. Esto es como las relaciones de pareja. Nosotros nos tenemos que amar arriba del escenario. Entonces, yo tengo que buscar lo que más ame de Facundo. Y a partir de ahí surgieron cosas. Y yo odio aclarar... ".

¿Seguro que está todo bien?

No te pierdas el video de esta nota.

Embed