Facundo Arana: "No consigo que me importe que Griselda Siciliani no me quiera"

Actual protagonista de la obra teatral "Los Puentes de Madison", Facundo Arana protagonizó este viernes un extenso mano a mano en Intrusos en el que, aunque intentó evitarlo, respondió a un tema polémico: los recientes dichos de Griselda Siciliani, quien en una entrevista deslizó que no volvería a trabajar con el actor, con quien compartió cartel en la serie Farsantes.

"No consigo que me importe. Realmente no consigo que me afecte. Estoy tan preocupado por cuestiones que tienen que ver con mi laburo, con mis compañeros, que realmente no lo consigo", respondió Arana cuando Marina Calabró lo consultó sobre el tema.

No obstante, aunque insistió con relativizar el tema, Facundo dejó entrever que no tenía la mejor relación con su ex compañera. "Lo que tenía que resolver respecto de mis laburos anteriores y respecto de Farsantes en particular, lo hablé con Adrián Suar, que es el dueño de la pelota, el único dueño de la pelota. Y fíjate cómo habrán quedado de bien las cosas, que volvió a llamarme para trabajar", afirmó.

Por otro lado, no eludió otro polémico asunto, en este caso vinculado con Florencia de la V, quien días atrás criticó a la televisión argentina por su presunta falta de renovación.

"Estábamos haciendo una entrevista en la radio y me contaron sobre las declaraciones de Florencia y dije que estaba en las antípodas. Yo pienso que es al contrario, que hay un montón de talento. Y a la noche empecé a ver que estaba metido en una polémica", señaló.

"Si tuviera que recoger el guante, decir algo al respecto, me parece que lo que pasa es que para trabajar en televisión, sobre todo, tenés que ir todos los días en un horario, tenés que ser confiable respecto del horario, que podés estar listo para grabar 15 o 18 escenas, ser productivo respecto de eso. Es todo un oficio este de hacer televisión", agregó.

