Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Fabián Rubino de AméricaTV tuvo un fuerte cruce con un grupo de gitanos en el centro porteño. Fue en medio de la cobertura de la caída de una banda de secuestradores virtuales. El periodistadetuvo un fuerte cruce con un grupo de gitanos en el centro porteño. Fue en medio de la cobertura de la caída de una banda de secuestradores virtuales.

"Buenos días América". El periodista dialogó cara a cara y los gitanos se defendieron a puro grito y molestos por la presencia periodística en el lugar. "Tomátela porque sino te pego, andáte para allá, no queremos cámaras", le dijeron al cronista. La charla fue levantando temperatura en pleno vivo deEl periodista dialogó cara a cara y los gitanos se defendieron a puro grito y molestos por la presencia periodística en el lugar., le dijeron al cronista.

Embed



PrimiciasYa.com se contactó con el periodista luego del fuerte momento vivido al aire en pleno trabajo: "Miedo no sentí. Uno cuando hace la nota siempre tiene la adrenalina arriba y casi que no medís las consecuencias. Evidentemente una nota a gitanos no la haces todos los días y siempre está la desconfianza que uno puede tener por lo que te puede llegar a pasar. En este caso son mujeres por lo cual tenés que tener cierto grado de respeto", explicó Rubino.





"Evidentemente la agresividad de esta gente uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. Afortunadamente quedó ahí. Vino la policía y la guardia de infantería, hicieron un operativo muy importante y fuerte ante el temor de que esta gente pueda ocasionar algún tipo de disturbio o incidente con la gente de la zona. Quedó la anécdota y ya pasó, uno nunca puede saber las consecuencias", cerró sobre lo que pasó.