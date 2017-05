"Si ustedes viven en un tupper, no es nuestra culpa. Es la presentadora del tiempo de TyC Sports, que desde hace tres meses sube fotos en bolas para ver si la llaman al Bailando y logró que Cristiano Ronaldo le ponga un like a una de esas fotos. Bien por esa chica", expresó al aire el conductor. expresó al aire el conductor.





Embed





Al enterarse de estas palabras, la chica del clima de TyC Sports y futura participante del "Bailando", que pasa un gran momento de exposición mediática, salió a contestarle fuerte desde Twitter.





"No hice ninguna campaña, siempre subí las mismas fotos. ¡Informate! Y lo peor es que después hablás de violencia de género. Todo lo que tengo me lo gané laburando. No me colgué de nadie para estar donde estoy. No sé si vos podes decir lo mismo", le contestó la rubia.