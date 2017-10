Fabián Doman: "Estoy seguro de que con Yanina volveremos a ser amigos como antes"

El picante cruce de Yanina Latorre y María Julia Oliván que se dio el sábado en el programa de Mirtha Legrand dejó mucha tela para cortar.

Lo cierto es que el tema se trató largo y tendido en "Nosotros a la Mañana". Y, en medio del debate, los panelistas del ciclo que conduce Fabián Doman atacaron fuertemente a la mujer de Diego Latorre, lo que provocó su enojo con el programa.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Doman habló sobre lo sucedido y aclaró: "Yo a Yanina nunca la vi decir algo que no sea real como información. Pero hay dos Yaninas, la que informa y la que opina. La que informa, nunca la escuché dar un dato que no sea cierto. Y después está la que opina donde uno puede coincidir o no en lo que piensa, o en el modo en que lo dice".

Y agregó: "Después la situación de ella con los panelistas del programa son circunstancias televisivas donde se opina de todo, y todos tenemos el derecho de opinar de los temas que surgen cada día. Eso forma parte del capítulo donde todos opinamos".

"Ella se queja pero se ríe también porque somos amigos, en el fondo algún día se le va a pasar el enojo con el mundo y se va a dar cuenta quienes somos amigos de ella. Yo me he cansado de decir que ella es la primera y única víctima de todo lo que pasó, al margen de que están los hijos también (los de ella y el de Natacha), pero la involucrada directa es Yanina. Tal vez como yo digo que a Diego no le creo, ya que hubo muchas versiones, capaz ella a eso le molesta, es lo que supongo. Pero a ella sí le creo", afirmó Doman.

Por último, se refirió a una vieja pelea que tuvieron en 2014 cuando Yanina trató de "taradita" a su hija: "Después hay una vieja historia de ShowMatch desde hace tres años, donde ella criticó a mi hija sin saber que era mi hija. Y cuando se enteró me llamó inmediatamente y me pidió disculpas. Para mí es un tema cerrado y hasta lo hablé con mi hija, pero para Evelyn (von Brocke) no. Es más, yo fui criticado en ese momento en Bendita por haber aceptado las disculpas de Yanina, pero es algo que volvería hacer. Yo estoy esperando a que se desinflame la crisis con Diego Latorre y estoy seguro de que volveremos a ser amigos como antes. Nadie es suficientemente amigo para como alguna vez no tener una diferencia y nadie es suficientemente enemigo como para no enemistar alguna vez con alguien".

