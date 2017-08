Fabián Cubero: "No voy a opinar más sobre ningún tema de Nicole"

El viernes en "El Diario de Mariana", Karina Iavicoli aseguró que Nicole Neumann y Facundo Moyano fueron vistos a los besos en un auto dentro de un estacionamiento.

Tras el revuelo que se generó a partir de esta bomba, Nicole rompió el silencio ese misma tarde en "Cortá por Lozano", ciclo del cual participa.





"No estoy saliendo, ni de novia, ni enamorada de nadie. ¿Si lo conozco? No voy a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Yo estoy en todo mi derecho de tomar un helado con amigos... y es todo lo que tengo para decir", expresó la rubia. Y luego agregó: "Me parece lindo".