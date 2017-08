Nicole Neumann expresó su malestar en Twitter al ver la tapa de la revista Paparazzi. "Ya todo en manos de mis abogados!# NO "compren" fotomontajes!", expresó la modelo., expresó su malestar en Twitter al ver la tapa de la revista, expresó la modelo.,





Embed Ya todo en manos de mis abogados!#NO "compren" fotomontajes! — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 9 de agosto de 2017



Pablo Cosentino, marido de Daniela Urzi, en situación de playa. Hace rato viene circulando el rumor de romance entre ambos, algo que fue desmentido por las partes. En la imagen se ve a la rubia y, marido de, en situación de playa. Hace rato viene circulando el rumor de romance entre ambos, algo que fue desmentido por las partes.





Lo cierto es que este medio se contactó con Fabián Cubero, ex de Nicole, quien comentó sobre esta polémica portada.





fabian cubero.jpg







"Estoy al tanto de la foto. La verdad que no me parece grave en el sentido que la revista no está mostrando una foto de ellos en esa situación sino que la revista está mostrando una supuesta historia entre ellos, lo veo de ese modo", expresó Poroto.



"La revista tendrá sus motivos y no puedo agregar mucho más que eso. Yo no tengo más nada que ver con Nicole desde lo sentimental, simplemente nos une la relación de padres con nuestras hijas. Después lo que haga ella con su vida tiene la libertad absoluta de hacer lo que quiera".





"Lo único que es un tema delicado porque este tipo está casado, tiene un hijo y por eso no me gusta hablar demasiado del tema. Hay una familia de por medio", cerró el futbolista.