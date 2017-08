Barbie Vélez se separó hace un tiempo de Federico Bal en medio de un escándalo en los medios y en la Justicia. En tanto,se separó hace un tiempo deen medio de un escándalo en los medios y en la Justicia.





Lo cierto es que el jueves el futbolista y la hija de Nazarena fueron los protagonistas de una campaña fotográfica de una marca de ropa.





barbie velez poroto cubero.jpg



Las miradas cómplices y la buena onda no tardaron en llegar. Esa misma noche ambos coincidieron en el mismo boliche porteño.





Los rumores hablaban de un affaire entre ambos. PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Cubero quien aclaró lo que pasó con Barbie.





"No hay nada de cierto en esto. Hicimos una campaña de ropa y esta misma gente nos invitó a cenar a Gardiner, fuimos con un grupo de gente, y de ahí nos fuimos a Tequila", reconoció Poroto.





"Es cierto que fuimos todos al boliche y la amiga de Barbie se fue antes, yo me fui después y me ofrecí llevarla a Barbie hasta la casa porque vive medianamente cerca de mi casa. Por eso nos fuimos los dos en mi auto. No hay mucho más que aclarar", añadió.





Y cerró: "Todas las imágenes que ven y lo que pasó es simplemente una producción de fotos y video que hicimos para esta marca de ropa".

