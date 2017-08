Tiene 36 años, es papá y también conductor del programa "No es el Momento" en Radio Zónica. Todos los lunes de 16:00 hs a 17:00 hs.

Clave de Sol", "El árbol azul", "Regalo del cielo", "Flavia Corazón de Tiza", "Alta comedia", "Los chicos vienen cantando", "La nena" y "Trillizos". Carlos comenzó a trabajar desde muy chico pero su gran explosión se dio en el programa de Cris.





En charla con este portal sobre la obra que protagoniza, Padevilla contó: "Lo último que hice en teatro fue en el 97 con Chiquititas, en diciembre de 2016, mi representante, Natalia Boca, me llama para decirme que habían visto mis fotos para un casting en teatro. En febrero de este año me llama y me avisa que había quedado. Que al director le había gustado cómo había hecho el casting y había quedado para hacer la obra "La tía de Carlos". Es una comedia muy linda, donde hay muchos enredos, es una comedia inglesa, muy divertida. Ahora empezamos a hacer giras por capital, Liniers, Palermo, y la idea es continuar todo el año. Estoy muy feliz con este regreso. No esperaba volver y lo hice con un grupo maravilloso de gente. Tengo otra propuesta para hacer teatro en dos meses con otra obra, y estoy con mi programa de radio, que cumple 5 años y se llama "No es el momento", es un magazine que sale los lunes de 16 a 17 horas por Radio zónica".

Consultado por aquel éxito de "Chiquititas" y de Cris Morena, Carlos fue muy claro con su relato: "De todas las cosas que hice, fue lo que me consagró fue hacer la tira. Además hice 80 Gran Rex. Se extraña ese tipo de programa. Se extraña Cris Morena en la televisión. Yo creo que muy pronto iba a arrancar con algo. La televisión necesita ese tipo de programas. De ahí salieron muchos actores. Cada vez que voy a ver un espectáculo al Gran Rex te agarra la melancolía porque estaba del lado del público esperado que empiece la función y hace 20 años yo estaba ahí, del otro lado, esperando que se levante el telón. La suerte que tuvo de trabajar en Chiquititas sabe que es como una beatlemanía porque fue una locura llegar al teatro, las grabaciones, la cantidad de gente que seguía al programa e iba al teatro. Ese éxito fue uno de los grandes de la televisión argentina. Es una marca registrada que no se va a repetir".

"Confío que vuelva Cris con otro producto muy bueno. Tengo un gran recuerdo de todo, de la tele, de las grabaciones, del teatro, de los amigos que hice ahí. Hoy tengo muchos seguidores en Instagram de clubes de fans que me siguen hablando de Chiquititas. La mayoría que me sigue son clubes de fans del programa. Es gente que me ve ahora en Youtube porque son chicos. Para mí es muy especial que después de 20 años me sigan recordando y poder haber dejado un buen recuerdo en ellos. Hoy tienen la posibilidad de volver a verte por medio de la tecnología. Me vino a ver gente que me venía a ver en Chiquititas. Salgo del teatro y por momentos vuelvo a sentir eso que a mi me gusta, que me hablen, me reconozcan, me pidan fotos. Cuando yo hacía Chiquititas no había celulares, firmábamos autógrafos y nos sacábamos fotos con máquinas. Yo charlaba mucho en la puerta del estudio donde grabábamos con los chicos que iban. Eso siempre me gustó. La gente se te acercaban. Nunca me negué porque estábamos ahí por la gente que nos seguía. Hoy me pone muy feliz porque siempre digo que debo haber hecho bien el papel de Coco porque a la gente le gusta mucho", manifestó.

Por Juan Pablo Godino @juanpablogodino