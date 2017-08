Evelyn von Brocke se cruzó con Juan Cruz Sanz: "Me pidió disculpas por el tono que usó"

"La producción me pide a través de la cucaracha que participen más los varones. En vez de preguntarle a Fabián o a Tomás Dente, se me ocurrió preguntarle a Juan Cruz, cómo lo veía él. Me contestó pensando que le hablaba de algo personal. Usó un tono diferente al que estábamos tratando", agregó la rubia y expareja de Doman, conductor del ciclo.





Siguió: "Me sorprendí, no entendí que hubiera alguna cuestión en la vida personal de Juan Cruz. Tampoco lo estaba personalizando, eran preguntas como uno puede hacer al aire. Tengo la mejor con él, nos llevamos bien, compartimos trabajo hace mucho. Nunca tuvimos un cortocircuito al aire".





Para completar, relató: "Le escribí para consultarle si estaba bien o por qué se puso así y me dijo que pensó que yo le estaba haciendo un chiste de un tema personal. Me pidió disculpas".

habló cony describió: