Evelyn von Brocke: "Mariana Nannis hace un discurso de familia que es vacío"

"Siempre lo pasamos bien con Alex. Es mi hijo favorito, lo adoro. Si los otros se ponen celosos, lo lamento. Es lo que hay, es muy bueno, Alexander. Es muy parecido a mí", arrojó Mariana Nannis, quien además es madre de su primogénito Axel y Charlotte, la melliza de Alexander, en Nosotros a la Mañana (El Trece).

Luego agregó sobre su hija: "Charlotte es buena, pero es más caprichosa... Tendría que conseguir a alguien que la quiera mucho", indicó.

Tras ver la nota, Evelyn von Brocke criticó con dureza a Nannis. "¡Qué feo! Que feo decir 'tengo un hijo preferido'. Realmente me parece patética. Patética como madre, no existe eso. Si traes hijos al mundo, querelos por igual. Cada uno es como es y tiene su temperamento y su carácter. Amalos", señaló.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, la exmujer de Fabián Doman, manifestó: "Me parece que vos podes hacer muchos comentarios dentro de tu casa, pero decir públicamente que tenes un hijo preferido porque es más parecido a vos, un hijo predilecto, me parece patética como madre, más en un país como Argentina que son todas madrazas y que las mujeres se desviven por sus hijos y por llegar a fin de mes".

"Yo amo a mis hijos por igual, y los voy acompañar toda la vida en todo lo que hagan y decidan siempre. Pero como Charlotte no hace lo que ella quiere que elegir con quien estar y amar, entonces pasa a ser hijo de segunda clase. Y no hay hijos de primera o segunda clase, no existe eso los amas por igual y los acompañas. Si Charlotte quiere estar con Lhoan, ella tiene que respetarla y acompañarla. No la tiene que agredir. Se nota que no tienen diálogo, no debe ser buena la comunicación entre ellas", añadió.

Al ser consultada sobre cómo ve al personaje de Nannis hoy, dijo: "Yo la veo como un personaje obsoleto que ya no va en la Argentina de hoy. Argentina cambió y está tratando de salir adelante. Hay montón de situación por resolver como sociedad y que venga ella después de 20 años de haber estado en Europa a darnos clases magistrales, que se vuelva a Europa y se quede allá. Acá en Argentina no cosechó ni cultivó nada. Todo lo que siempre nos trajo fueron razonamientos quebrados. Tiene una mala relación con su familia, con sus abuelos, con su hija... Está fuera de foco".

Por último, remarcó: "Hace un discurso de familia que es vacío. A la hora de hacerle una entrevista profunda, hace agua. La veíamos hace 23 años en el Memoria con Chiche Gelblung bañándose en champagne con pétalos de rosas. Ese personaje no va más. Como personaje ya quedó desvirtuada porque la realidad que se vive hoy es otra. Me gustaría que se ponga los guantes y salga a laburar. Habla demasiado y labura poco".

