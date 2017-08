Evelyn Von Brocke: "Lo que hay que criticar es la inseguridad y la violencia"

Este miércoles, el padrastro de Valentina Arias, una de las chicas que falleció en la tragedia de Mendoza, salió al aire en Nosotros a la Mañana. Y mientras el hombre hablaba de la nena y del posterior episodio que sucedió cuando los padres de la niña fueron a buscar a su hija a San Rafael, Evelyn Von Brocke, panelista del programa, disparó una frase que fue duramente criticada en las redes sociales.

Zapata hablaba con pesar sobre la personalidad y gustos de Valentina, y que su sueño era ser famosa y llegar a la televisión y fue en ese momento que Von Brocke acotó el comentario que luego generó la polémica: "Y mirá cómo está ahora en televisión", dijo.

En este marco, Primiciasya.com se comunicó con Evelyn, quien nos contó que cuando mientras el padrastro de Valentina hablaba sobre la nena, todos en el programa se angustiaron muchísimo.

"Estamos tan anestesiados que damos este tipo de noticias con el mismo tono de voz con el que hablamos de otras cosas", comenzó diciendo Von Brocke. Y añadió: "Hoy hablamos de esta tragedia como si nada".

"Me pareció tremendo que esa nena tenga que morir por culpa de la negligencia de otras personas", agregó luego.

Y cuando le preguntamos sobre las críticas recibidas por su frase, Evelyn no se guardó nada: "Lo que hay que criticar es la inseguridad y la violencia. Me da escalofríos que a esta altura los políticos no estén hablando del asunto ¿a dónde están?"

"Estamos enterrando gente todos los días. Hoy esa nena tendría que estar viva", concluyó Evelyn Von Brocke.

Embed Disculpas de corazón si mis palabras ofendieron,es lamentable ver q nuestros jóvenes salen en tv por tragedias y no por realizar sus sueños! — Evelyn von Brocke (@evelynvbrocke) 28 de junio de 2017