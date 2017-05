Evelyn von Brocke: "Hay que escuchar a la Mole, no coincido con la decisión de Tinelli"

Durante la mañana del jueves, Evelyn von Brocke tuvo un fuerte cruce al aire con Matilda Blanco por la noticia que retumba desde ayer en los medios, cuando Tinelli decidió bajarle el pulgar a la Mole Moli por hacer "apología de las carreras de galgos".





PrimiciasYa se comunicó con Evelyn para conocer su postura y explicar que pasó con la asesora de imagen: "La discusión es que hay que ocuparse de todo, las carreras de galgos, los caballos de carreras, de polo... Son animales con atributos bellos. Nos tenemos que ocupar de todos los animales. De todos los perros vagabundos. No nos podemos quedar con la Mole Moli".

"Matilda habla desde una simpleza, estoy hace 25 años en la televisión abierta. Yo creo que desconoce el tema, no sabe lo que dice. No me importa nada. Cuando tenga 25 años de tevé abierta, le aceptaré la crítica".

Tiene que estar en el Bailando y explicar su postura, tiene que haber discusión. Con ese criterio no va el Polaco por la cuota de alimentos, no va José Ottavis por sus adicciones... Todos tienen que poder hablar en el Bailando". La exesposa de Fabián Doman comentó: "

"No estoy de acuerdo con esta decisión de Tinelli. Es un lugar donde justamente todos tienen que estar y poder disentir. Si la Mole genera rispidez y amargura, estaba bueno deliberar el maltrato animal".

Para cerrar, confesó: "Me hubiera gustado escucharlo más tiempo a la Mole. Los protagonistas que están adentro hay que escucharlos. Si él participó de las carreras, hay que escucharlo. Cómo se manejan, cómo son. Mueren 50 perros de la calle por día por accidentes y nadie dice nada".





Este fue el cruce de Evelyn y Matilda:

