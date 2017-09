Evangelina Anderson con su rostro tatuado en el brazo de un fan: "Me genera asombro y no me da miedo"

Si bien el dibujo se lo rubricó en su cuerpo hace diez años, esta semana, Evangelina Anderson lo publicó en su cuenta de Instagram. Se trata de un tatuaje de su rostro que se hizo un fanático de la modelo casada con Martín Demichelis.

Hoy PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Anderson sobre el tema quien desde Marbella nos contó gentilmente: "Es un chico que me envió la foto por Instagram y así es como la conseguí ver. Me dijo que se tatuó mi rostro hace muchos años. Como 9 ó 10. Tiene dos tatuajes de mi cara me contó".

Pero no es el único caso: hubo otro seguidor que se tatuó su nombre cuando ella formaba parte del ciclo "Midachi Tv". "Vino a la puerta del canal un chico que se había tatuado mi nombre y apellido jajaja ¡una locura!", sostuvo Evangelina.

Y agregó: "Me asombro mucho a dónde llega el fanatismo de la gente, pero lo respeto mucho. Cada cual tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera. ¡Pero... no se borra más!".

Por último, Anderson remarcó que este tipo de cosas no le causa miedo, por el contrario: "Mucha gente me preguntó si me da miedo este tipo de cosas, pero la verdad me generan asombro y no miedo".

