Evangelina Anderson se quebró al hablar de sus hijos: "Son lo mejor que me pasó en la vida"

Evangelina Anderson se encuentra en el país para asistir a la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo y aprovechó para darse una vuelta por los medios. La bellísima rubia estuvo como invitada en Cortá por Lozano y, por supuesto, habló de lo más importante: sus hijos.

"Bastián tiene muchas buenas características, pero uno de los valores que destaco es su empatía con la gente", contó.

A continuación, relató una anécdota del muchachito en Halloween, ocurrida en Inglaterra: "Golpeábamos la puerta de una casa, para que él conozca esa celebración y venían con una palangana llena de caramelos y él agarraba uno. Fuimos a otra cosa y, agarraba uno. Entonces las inglesas que atenían le decían 'no, no, agarrá más'. Y él decía 'no, gracias'. Cuando salimos le dije que agarrara más caramelitos porque no pasaba nada y me dijo 'no, mamá porque si agarró más los demás chicos se van a quedar sin nada'. Era muy chico, tenía 5 años", contó con lágrimas en los ojos.

Y agregó: "Debe ser que estoy sensible porque parí hace poco. Yo hablo de mis hijos y ellos son lo mejor que me pasó en la vida", concluyó muy emocionada, Evangelina Anderson.

