Eva, la ex de Facundo Moyano: "Me separé por los rumores con Nicole, yo siempre hice bien las cosas"

Tras casi ocho meses de relación, Eva Bargiela confirmó la separación definitiva con Facundo Moyano.

El dirigente político fue vinculado en los últimos días a Nicole Neumann y, tras estos rumores, la modelo decidió dar vuelta la página.

Embed

"Me separé, no soy más la novia de Facundo", aseguró la bella modelo y azafata de "A todo o nada" en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Si él no quiere hablar yo no puedo hacer nada. Yo no hice nada malo y no quiero hablar de otras personas", remarcó.

Embed

Cabe destacar que no es la primera vez que Eva enfrenta este tipo de rumores. Antes, tuvo que hacer frente a una fuerte competidora, como lo es Susana Giménez.

"Me separé después de los rumores con Nicole. No sé si es verdad o mentira, tampoco me importa. Yo solo te puedo hablar por mí, y siempre hice las cosas bien. Más que eso no puede decirte porque no tiene que ver conmigo", indicó Eva, quien por el momento prefiere no profundizar sobre el tema.

Embed Alguien dijo lunes? Una publicación compartida de eva (@evabargiela) el 24 de Jul de 2017 a la(s) 5:31 PDT

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino