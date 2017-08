Eva de Dominici: "Puedo jugar a ser la sexy y la súper mujer, pero en realidad no soy así"

Eva de Dominici está atravesando un gran momento en lo personal y en lo laboral. Este sábado, la bellísima actriz dialogó con Agarrate Catalina, donde disparó polémicas declaraciones. Además, se refirió a su pareja con Joaquín Furriel cuando ambos están distanciados.

"Nos hablamos constantemente. A veces con la distancia no es lo mismo, pero hoy en día con tanta comunicación es imposible perderse, uno se siente más cerca", contó.

Luego aclaró: "No tengo una pareja abierta con Joaquín, la fidelidad es muy importante para mí. Todo vale, cada pareja es un mundo pero creo que hay que ser ordenados. Ya si hubieran más personas en una relación con lo celosa que soy no lo podría manejar".

Y continuó: "No sé cómo me veré de afuera, pero puedo jugar a ser la sexy, la súper mujer, y en realidad no soy así. No soy machista, para nada, pero dejo que el hombre ocupe su lugar, estoy criada un poco a la antigua y me gusta que me cuiden".

"Vivimos juntos. Tener hijos todavía no lo hablamos, pero me encantaría. Es una de mis metas. Creo mucho en la familia, me gustaría ser mamá que creo que es lo más lindo y lo más importante del mundo", concluyó al respecto de su relación con el galán.

Concluyendo la entrevista, Eva admitió que sufrió bullying: "Tenía una personalidad muy para adentro y no era la típica canchera. En mi casa me educaban de otra forma, era como la 'nerd' del colegio, estudiaba mucho. Y de chiquita tuve algunos problemas para relacionarme hasta que me di cuenta que el problema era mío. Porque tenía una personalidad vulnerable y los chicos se agarraban de eso, me cargaban. Me hacían cosas horribles: me ignoraban, no me invitaban a cumpleaños, no me hablaban. Me ha pasado también en elencos después. Cuando estaba en 'Patito feo' me pasó, era bastante feo. Y decidí cambiar. Desarrollé una personalidad diferente, cuando me maltrataban yo no contestaba y dije bueno yo tengo que cortar con esto y entonces cada vez que no la pasaba bien lo decía", finalizó.

