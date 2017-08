Eva De Dominici disparó contra Piter Robledo por sus dichos sobre la marihuana

Valiente y dispuesta a hacerse escuchar, la actriz Eva De Dominici enfrentó en las redes a Piter Robledo, por una polémica declaración que el muchacho realizó en PH: Podemos hablar, donde analizó el consumo de marihuana según cada segmento social.

"Una cosa es el fin recreativo donde un pibe que tiene una condición de clase media, que tiene un laburo, la posibilidad de ir a la escuela o a la facultad y otra cosa es lo que pasa en barrios de extrema vulnerabilidad. Si uno se mete en las drogas y no tenés un proyecto de vida podés entrar en un camino que es peligroso para la salud y el espíritu", decía Piter.

Al enterarse de las consideraciones del subsecretario Nacional de Juventud, Eva abrió fuego reflexivamente contra Robledo: "Escuchar que una persona relaciona 'los barrios de extrema vulnerabilidad' con no tener un proyecto de vida y decir que la marihuana en la clase media para arriba funciona como una herramienta recreativa mientras que en los barrios más humildes se la reconoce como algo muy peligroso me pone un poco tensa. Piter, lo que dijiste es despectivo, clasista y ofensivo. Tengo amigos chetos, no chetos, sin un mango, con mucha plata, y todos ellos son PERSONAS que tienen o están buscando su proyecto de vida".

Finalmente, ante el bullicio generado, la bellísima morocha borró el posteo.

