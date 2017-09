Eva Bargiela, la expareja de Facundo Moyano: "Con Cubero no creo que..."

La modelo del programa "A todo o nada" ya dijo que no quiere ocupar ese lugar en los medios y que tampoco le gusta involucrarse en el escándalo que la llevó a la separación con el Diputado.





Fabián Cubero, ex de Nicole Neumann. Sin embargo, ayer volvió a ser noticia porque durante la noche del miércoles coincidió en un evento conex de

Fue inevitable que todo el mundo los cruce e intente que ambos disparen con sus respectivas ex parejas que hoy día se encuentran en Europa en un viaje de amor y trabajo.





Consultada por este portal, Eva habló de ese encuentro y de las sensaciones que le produjo. "No sé de qué rumores hablan", dijo de entrada.

Y agregó: "Nos saludamos como saludé a mucha gente. Buena onda, nada más". Ante la pregunta sobre un supuesto encuentro si Cubero lo propone, Bargiela fue tajante: "No creo que eso suceda, no me busquen candidatos que estoy muy bien sola".

Más allá de alegrarse por haberse dado cuenta queno era el hombre que ella idealizaba, lo cierto es que ano le gusta estar en el papel de despechada.