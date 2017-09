Eva Bargiela por Facundo Moyano: "Me alegro que se haya terminado algo que no era como yo pensaba"

Cabe mencionar que Eva fue novia de Moyano hasta que se instaló el rumor de romance con Nicole, hace apenas tres semanas. Hasta ahí, Bargiela no sospechaba nada y cuando se enteró decidió dejar al hijo del camionero.





Sin embargo, hay una historia mucho más fuerte que golpea a la modelo de a todo o nada y que surgió cuando este medio pudo entrevistar a la española, información que rebotó en todos los portales de internet y programas de televisión.

"A Facundo lo conocí en abril en capital (Madrid) y nos invitó a mí y a dos amigas a cenar al día siguiente, que fue cuando fuimos a una discoteca. Esa es una de las fotos que ustedes vieron. Luego él se volvió a Argentina, yo le volví a ver y todos los días me escribía, me escribía, y claro yo lo busqué en Google y vi que había hecho una portada Eva Bargiela (ex novia de Facundo que se peleó cuando surgió el rumor de Nicole Neumman). Me quedé un poco en plano shock. O sea tienes novia y me has mentido. Y me dijo que no, que esa chica solo busca fama y que esas fotos habían sido de antes pero que recién se habían publicado ahora", dijo Celia.





Por supuesto, PrimiciasYa.com acompañó la información con el contundente audio:

Ahora, este medio pudo tomar contacto con Eva quien de movida no quiso sumarse al tema porque no es su estilo la trascendencia mediática por el desamor con el Diputado. "En ese momento nosotros estábamos en un impasse", contó y agregó: "Es un papelón lo que pasó pero de todos modos forma parte de mi pasado".





"Me da mucha vergüenza tener que pasar por esto. No me genera mucho porque en definitiva yo estaba en pareja con una persona que no era como yo pensaba. Al principio me sentí un poco mal y después es más de lo mismo. Me alegro que se haya terminado porque Facundo no es lo que yo pensaba que era", añadió la modelo de "A todo o nada".

Y contó sobre el contacto que tuvo con la modelo española Celia Fuentes: "Me habló por Instagram cuando estalló todo y me relató la misma historia que contó en PrimiciasYa.com".

