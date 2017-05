Eugenia Tobal: "La falta de trabajo para los actores no depende de que haya o no ficciones extranjeras"

Eugenia Tobal estuvo esta mañana visitando a Maru Botana en el programa que la cocinera realiza de lunes a viernes por la pantalla de América TV.

A la salida, la actriz de la obra "Casados sin hijos" habló con PrimiciasYa.com y, entre otros temas, analizó la situación de la televisión actual en un contexto en el cual hay sólo dos ficciones al aire y proliferan las latas con producciones extranjeras.

Ante este marco, Tobal indicó: "Son momentos, esto ya pasó. Es algo cíclico que va pasando... A lo mejor cuando el país no está tan bien pasan cosas como las que están pasando ahora y se frena un poco lo nacional y vienen cosas de afuera".

"Supongo que en la segunda mitad del año van a empezar a salir un montón de cosas nuevas que se están armando en los diferentes canales. No hay trabajo pero no es porque haya ficciones extranjeras sino que tal vez no se produce tanto como antes. No depende puntualmente de eso", añadió.

Además, Eugenia comentó que tiene propuestas para volver a la televisión, en ficción, para la segunda mitad del año y por el momento seguirá con "Casados sin hijos", la obra que protagoniza junto al Puma Goity en el Paseo La Plaza, hasta junio o julio.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

