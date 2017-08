"Estudio Playa", radio que fundó Juan Alberto Badia, ¿abandonada?: fuerte carta de su sobrina

"Estudio Playa", la radio que fundó el recordado conductor Juan Alberto Badia , está abandonada y tiene una deuda millonaria.





Por tal motivo, la sobrina del mítico animador, Jazmín, escribió una emotiva carta al enterarse de la preocupante situación de la histórica emisora.





El texto completo de la sobrina de Badia:





"Ser la más chica de la familia siempre fue un privilegio porque tenía primos y hermanas que me consentían todo el día, todo el año. Y sí, lo siguen haciendo.





La única contra que le encontré, en mis 29 años, es no haber vivido tantas cosas con él como hubiese querido. Tengo anécdotas preciosas y muchas, o casi todas, son en relación a su lugar: la radio.





Hay otras que ya no sé si las viví o me las contaron aquellos que me preguntan si tengo algún parentesco cuando digo mi apellido. Porque en ese mismísimo instante en el que digo con mucho orgullo que sí, arranca la catarata hermosa y emocionante de anécdotas con él.





No me angustia que "Estudio Playa" no exista más. Eso me pasó hace 5 años cuando mi tío Beto dejó de agarrarme fuerte las manos cuando lo abrazaba de atrás mientras hacía el asado.





"Si uno no pasó al pedo por la vida, si uno no vivió solo para el ombligo de uno (..) voy a vivir en vos", dijo en una entrevista previa a su desaparición física.





Y no, no pasaste al pedo por esta vida. Porque trascendiste es que seguís viviendo en mí y por ese mismo motivo me comprometo a llevarte como bandera en mi apellido y en cada una de mis acciones. Porque esa radio desaparecerá pero todo lo que construiste alrededor, jamás.





Aquí seguimos, tío. Y lo haremos manteniendo el honor que hoy no tienen aquellos que dejaron que esto suceda.





Pueden decir que soy una soñadora, pero no seré la única.





Te quiero y te extraño". Jachi.